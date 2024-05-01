95047

01 maggio 2024 12:58
GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, SOCCORSI SUL POSTO E LUNGHE CODE
News
Grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 01 Maggio 2024 sulla tangenziale di Catania.

Il sinistro che secondo le prime informazioni ha coinvolto piu mezzi si è verificato nei pressi dello svincolo Asse dei servizi in direzione Siracusa.

Sul posto stanno operando i soccorsi, presenti le ambulanze ed i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza

Al momento non si conoscono la gravita delle ferite riportate nel sinistro, si segnala lunghissima coda che inizia nei pressi dello svincolo di Misterbianco.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

