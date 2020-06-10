GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO
+++FLASH+++
Grave incidente pochi minuti fa sulla tangenziale di Catania.
Il sinistro che, secondo le prime informazioni in nostro possesso, ha coinvolto quattro mezzi, una Fiat multipla, una dacia Sandero Stepway, una panda vecchio modello ed una Fiat Panda nuovo modello, quest'ultima a causa del violento impatto si è ribaltata su un latonei pressi dello svincolo Misterbianco della tangenziale
Sul posto i Vigili del Fuoco per estrarre i conducenti del mezzo e mettere in sicurezza il veicolo, sul posto due ambulanze del 118
Non note al momento la dinamica e le condizioni dei feriti
Lunghissime code al momento in entrambi le direzioni
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO