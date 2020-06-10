95047

GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

+++FLASH+++Grave incidente pochi minuti fa sulla tangenziale di Catania.Il sinistro che, secondo le prime informazioni in nostro possesso, ha coinvolto quattro mezzi, una Fiat multipla, una dacia Sand...

A cura di Redazione Redazione
10 giugno 2020 13:33
GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO -
News
Condividi

+++FLASH+++

Grave incidente pochi minuti fa sulla tangenziale di Catania.

Il sinistro che, secondo le prime informazioni in nostro possesso, ha coinvolto quattro mezzi, una Fiat multipla, una dacia Sandero Stepway, una panda vecchio modello ed una Fiat Panda nuovo modello, quest'ultima a causa del violento impatto si è ribaltata su un latonei pressi dello svincolo Misterbianco della tangenziale

Sul posto i Vigili del Fuoco per estrarre i conducenti del mezzo e mettere in sicurezza il veicolo, sul posto due ambulanze del 118

Non note al momento la dinamica e le condizioni dei feriti

Lunghissime  code al momento  in entrambi le direzioni

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047