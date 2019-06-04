GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE, LUNGHE CODE
A cura di Redazione
04 giugno 2019 10:47
FLASH
Incidente è verificato questa mattina, intorno alle ore 10 sulla tangenziale di Catania in direzione Messina tra lo svincolo San Giovanni Galermo e lo svincolo Gravina.
Notizie ancora frammentarie, ad essere coinvolti due autovetture e un camion di un azienda di trasporti nazionale.
Sul posto i Vigili del Fuoco, ambulanza e Polizia stradale
Traffico congestionato in direzione Messina.