GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE, LUNGHE CODE

A cura di Redazione Redazione
04 giugno 2019 10:47
FLASH

Incidente  è verificato questa mattina, intorno alle ore 10 sulla tangenziale di Catania in direzione Messina tra lo svincolo San Giovanni Galermo e lo svincolo Gravina.

Notizie ancora frammentarie, ad essere coinvolti due autovetture e un camion di un azienda di trasporti nazionale.

Sul posto i Vigili del Fuoco, ambulanza e Polizia stradale

Traffico congestionato in direzione Messina.

