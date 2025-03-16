GRAVE INCIDENTE SULLA VECCHIA 121 A PATERNÒ: SCONTRO TRA DUE MOTO, DUE FERITI

Paternò, 16 marzo 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la vecchia Strada Statale 121, in contrada Schettino, nel territorio del comune di Paternò.Per cause a...

Paternò, 16 marzo 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la vecchia Strada Statale 121, in contrada Schettino, nel territorio del comune di Paternò.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, due motociclette si sono scontrate violentemente, causando il ferimento dei rispettivi conducenti: due 40enne rispettivamente di Aci Catena e Misterbianco.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi. Dopo le cure iniziali, i due feriti sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti. Al momento, le loro condizioni non sono note e si attendono aggiornamenti sulle prognosi.

La polizia municipale di Paternò è giunta sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dello scontro.

Attualmente, il traffico sulla vecchia SS 121 è bloccato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi in sicurezza.

Seguiranno aggiornamenti.