GRAVE INCIDENTE SULL'A18, AUTO SI RIBALTA

20 ottobre 2022 17:50
Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, oggi 20 ottobre 2022,  sull'Autostrada A18  all'altezza dello svincolo di Acireale in direzione Catania.

Dalle primissime informazioni ad essere coinvolte due autovetture una delle quale a seguito del violento urto si è ribaltata.

Sul posto i soccorsi ed  i tecnici dell'Anas.

Al momento non su conoscono le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro.

Nel tratto interessato dal sinistro si registrano lunghe file e disagi.

Per tutti i rilievi del sinistro e la gestione della viabilità è presente la Polizia Stradale

IN AGGIORNAMENTO

