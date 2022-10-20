GRAVE INCIDENTE SULL'A18, AUTO SI RIBALTA
Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, oggi 20 ottobre 2022, sull'Autostrada A18 all'altezza dello svincolo di Acireale in direzione Catania.
Dalle primissime informazioni ad essere coinvolte due autovetture una delle quale a seguito del violento urto si è ribaltata.
Sul posto i soccorsi ed i tecnici dell'Anas.
Al momento non su conoscono le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro.
Nel tratto interessato dal sinistro si registrano lunghe file e disagi.
Per tutti i rilievi del sinistro e la gestione della viabilità è presente la Polizia Stradale
IN AGGIORNAMENTO