GRAVE INCIDENTE SULL’A18: AUTO SI RIBALTA NEI PRESSI DI GIARRE, LUNGHE CODE IN DIREZIONE CATANIA

Giarre (CT) – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 4 maggio 2025, sull’autostrada A18 Catania-Messina, all’altezza dello svincolo di Giarre in direzione Catania.Per caus...

Giarre (CT) – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 4 maggio 2025, sull’autostrada A18 Catania-Messina, all’altezza dello svincolo di Giarre in direzione Catania.

Per cause ancora in fase di accertamento, un’automobile si è ribaltata su un fianco, terminando la propria corsa al centro della carreggiata. Immediato l’intervento dei soccorsi: due ambulanze del 118 hanno raggiunto il luogo del sinistro per prestare le prime cure alle persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuno degli occupanti dell’auto avrebbe riportato gravi conseguenze.

L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sul traffico: l’auto ribaltata, ferma al centro della carreggiata, ha provocato lunghe code e rallentamenti in direzione Catania.

Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Foto di Nicolò Fiorenza, pubblicata nel gruppo Facebook.