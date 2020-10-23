GRAVE INCIDENTE SULL'A19, 50ENNE PATERNESE IN PROGNOSI RISERVATA

Incidente stradale questa mattina al km 185 + 600 dell'A19, in prossimità dello svincolo di Motta S. Anastasia (CT) in direzione di Palermo.Un furgone ha tamponato un mezzo pesante parcheggiato a marg...

Incidente stradale questa mattina al km 185 + 600 dell'A19, in prossimità dello svincolo di Motta S. Anastasia (CT) in direzione di Palermo.

Un furgone ha tamponato un mezzo pesante parcheggiato a margine della carreggiata.

Il conducente del mezzo pesante, un 50enne Paternese è stato investito da un furgone e ha perso entrambe le gambe ed è stato trasporto d'urgenza in codice rosso in eliambulanza al Policlinico di Catania, per lui la prognosi è riservata

Sul posto, oltre la squadra dei Vigili del Fuoco, il Nucleo NBCR del Comando Provinciale VVF di Catania per una pozza di gasolio formatasi sulla carreggiata in seguito all'impatto tra i due mezzi.

Presenti, per gli adempimenti di competenza, personale della Polizia Stradale e dell'ANAS.