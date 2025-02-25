INCIDENTE SULL'A19: FERITI GRAVI TRA MOTTA E GERBINI

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, 25 febbraio 2025, sull'autostrada A19 Catania-Palermo in territorio di Paternò.Il sinistro è avvenuto intorno alle 22:30 nel tratto co...

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, 25 febbraio 2025, sull'autostrada A19 Catania-Palermo in territorio di Paternò.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 22:30 nel tratto compreso tra gli svincoli di Motta Sant’Anastasia e Gerbini, in direzione Palermo.

Al momento le informazioni sono ancora frammentarie, ma sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, con ambulanze e squadra dei vigili del fuoco.

Secondo le prime indiscrezioni, ci sarebbero feriti gravi.

Le dinamiche dell'incidente non sono ancora chiare, e le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’accaduto. Il traffico nella zona potrebbe subire rallentamenti.

Si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei coinvolti e sull’evoluzione della situazione.