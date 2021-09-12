GRAVE INCIDENTE SULL'A19 IN TERRITORIO DI BELPASSO

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, 12 Settembre 2021 sull'autostrada la A19 “Palermo - Catania” al km 178,500 a BelpassoIl sinistro si è verificato intorno alle ore 16 tra lo svincolo di Motta Sa...

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, 12 Settembre 2021 sull'autostrada la A19 “Palermo - Catania” al km 178,500 a Belpasso

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 16 tra lo svincolo di Motta Sant'Anastasia e Gerbini in direzione Palermo.

Il sinistro ha coinvolto tre autovetture, nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono rimaste ferite due persone.

Al momento non si conoscono la gravità delle ferite.

Sul posto sono intervenut i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e di sicurezza dei mezzi e tre ambulanze

Nel tratto interessato dal sinistro il traffico è bloccato.

L'autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni.

La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi sanitari ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente.

Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Per il traffico diretto a Palermo è stata istituita l’uscita allo svincolo di Motta con rientro allo svincolo di Gerbini, mentre il traffico diretto a Catania è deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Gerbini e rientro allo svincolo di Motta.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO