GRAVE INCIDENTE SULL'A19 NEI PRESSI DI GERBINI. ELISOCCORSO SUL POSTO

Grave incidente intorno alle ore 14.00 di oggi , 16 Giugno 2021 sull'autostrada Catania Palermo nei pressi dello svincolo di Gerbini in territorio di Paternò.

Per cause non note, il conducente di una Bmw ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentamente contro il guard-rail.

Due le persone occupanti del mezzo, ad avere la peggio una donna ferita in modo serio, e vista la gravita delle ferite si è necessario l'intervento dell'elisoccorso che è atterrato nei pressi del sinistro e trasportato la malcapitata all'ospedale per le cure del caso.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza il veicolo e un ambulanza per prestare le cure ai malcapitati e la Polizia per effettuare i rilievi e la gestione del traffico .

Al momento traffico rallentato nel tratto interessato dal sinistro.

Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO