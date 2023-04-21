GRAVE INCIDENTE SULL'A19 PALERMO-CATANIA. CHIUSA AUTOSTRADA NEL TRATTO CALTANISSETTA ENNA

E' bloccato temporaneamente il traffico lungo la A19 Catania- Palermo nel tratto compreso tra Enna e Caltanissetta. Un'autocisterna che trasportava carburante si è ribaltata mentre percorreva l'autost...

A cura di Redazione 21 aprile 2023 18:36

