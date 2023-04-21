95047

GRAVE INCIDENTE SULL'A19 PALERMO-CATANIA. CHIUSA AUTOSTRADA NEL TRATTO CALTANISSETTA ENNA

21 aprile 2023 18:36
E' bloccato temporaneamente il traffico lungo la A19 Catania- Palermo nel tratto compreso tra Enna e Caltanissetta.

Un'autocisterna che trasportava carburante si è ribaltata mentre percorreva l'autostrada in direzione del capoluogo siciliano, poco dopo lo svincolo per Enna, in un tratto a doppio senso di circolazione

Grave il bilancio del sinistro, tre le persone rimaste ferite dei quali uno in modo grave che è stato trasportato con l'elisoccorso

Disposte uscite obbligatorie: Enna per chi viene da Catania, Caltanissetta per chi arriva da Palermo

Sul posto il personale dell'anas e gli agenti dlela polstrada per i rilievi del caso.

Forti disagi per il traffico.

