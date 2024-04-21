GRAVE INCIDENTE SULL'AUTOSTRADA 19: INTERVENTO DELL'ELISOCCORSO

AGGIORNAMENTO ORE 17.30Un incidente stradale si è verificato in prossimità dello svincolo di Catenanuova dell'autostrada Palermo-Catania.Il bilancio è di sette feriti, due dei quali trasferiti in elis...

AGGIORNAMENTO ORE 17.30

Un incidente stradale si è verificato in prossimità dello svincolo di Catenanuova dell'autostrada Palermo-Catania.

Il bilancio è di sette feriti, due dei quali trasferiti in elisoccorso a Caltanissetta e a Catania.

Sono intervenute quattro ambulanze. Il tratto, in direzione Catania, è stato chiuso per consentire l'intervento dei soccorsi.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della polizia stradale, un pulmino, che trasportava ragazzi di una scuola calcio, il cui numero non è stato possibile ancora definire, è rimasto coinvolto nell'incidente ma non è ancora chiara la dinamica.

Sul posto ci sono anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna per i soccorsi ai feriti.

Nel pomeriggio di oggi, 21 aprile 2024, un grave incidente si è verificato sull'Autostrada 19, che collega Catania a Palermo.

Le cause del sinistro sono attualmente al vaglio delle autorità competenti, mentre le prime informazioni indicano il coinvolgimento di un pulmino, con a bordo alcune persone.

L'incidente si è verificato nei pressi dello svincolo di Catenanuova, in direzione Catania.

La gravità della situazione ha richiesto un immediato intervento da parte dei soccorsi, i quali si sono precipitati sul luogo dell'incidente. Data la gravità dei feriti, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, il quale ha atterrato nelle immediate vicinanze del luogo dell'incidente.

Bilancio di sette persone ferite, con due che avrebbero riportato gravi ferite e sono stati trasportati con l'elisoccorso all'ospedale per gli accertamenti e le cure del caso

Attualmente, il traffico lungo l'Autostrada 19 è completamente bloccato, mentre le autorità competenti e i soccorsi lavorano incessantemente per gestire la situazione e ripristinare la viabilità nella zona.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO