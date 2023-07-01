GRAVE INCIDENTE SULL'AUTOSTRADA A18: COLLISIONE TRA DUE MEZZI PESANTI, DUE FERITI

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, 01 Luglio 2023 lungo l’autostrada Catania Messina, poco prima dell’uscita di Fiumefreddo. Due mezzi pesanti in transito sulla carreggiata in direzion...

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, 01 Luglio 2023 lungo l’autostrada Catania Messina, poco prima dell’uscita di Fiumefreddo.

Due mezzi pesanti in transito sulla carreggiata in direzione Catania sono rimasti coinvolti in un tamponamento – l’incidente è avvenuto al km 43,200, in territorio di Taormina poco prima del viadotto Alcantara,

Secondo una prima ricostruzione un Tir avrebbe tamponato un autocompattatore, i due mezzi sono poi finiti nella scarpata.

Entrambi gli autisti dei mezzi pesanti sono rimasti feriti e, ad avere la peggio, è stato il conducente dell’autocompattatore che ha riportato traumi più gravi: sull’A18 sono intervenuti gli operatori del 118, mentre.

Al momento non si conoscano la gravita delle ferite riportate

Nel tratto di autostrada si segnalano rallentamenti in direzione di Catania.