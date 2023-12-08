GRAVE INCIDENTE SULL'AUTOSTRADA CATANIA-SIRACUSA: VIOLENTO SCONTRO TRA DUE MEZZI IN UNA GALLERIA, FERITI

Nella mattinata di oggi, 8 dicembre 2023, un grave incidente stradale si è verificato sull'autostrada Catania-Siracusa, precisamente nei pressi dello svincolo per Augusta, all'interno di una galleria....

Le autorità sono al lavoro per comprendere le cause di questo tragico evento che ha coinvolto una Nissan Juke e un furgone Daily.

Il violento impatto ha causato il ribaltamento del furgone, richiedendo un intervento tempestivo dei soccorsi per prestare le prime cure alle persone coinvolte.

Secondo le prime informazioni disponibili, entrambi i conducenti dei mezzi hanno riportato ferite serie, ma al momento non sembrano essere in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente, le autorità stanno conducendo accertamenti approfonditi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Il traffico lungo l'autostrada Catania-Siracusa sta subendo rallentamenti