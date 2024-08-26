GRAVE INCIDENTE SULL'AUTOSTRADA MESSINA-CATANIA: PERDE LA VITA UN MOTOCICLISTA 40ENNE DI CATANIA.

È Bruno Arena, 40 anni, il motociclista che ha perso la vita ieri pomeriggio in un incidente lungo l’autostrada A18 Messina-Catania.Il sinistro, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento da p...

È Bruno Arena, 40 anni, il motociclista che ha perso la vita ieri pomeriggio in un incidente lungo l’autostrada A18 Messina-Catania.

Il sinistro, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale della Sezione di Messina intervenuti, si è verificato nei pressi dello svincolo di Acireale, al km 66+400.

Due i mezzi coinvolti: la moto su cui viaggiava Bruno, una Triumph, e un’auto, una Citroen il cui conducente è rimasto illeso. Per il centauro, invece, noto negli ambienti catanesi per essere il titolare di un locale, non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Così per 45 minuti angeli della strada hanno provato a tenere in vita Bruno Arena

Sui social arrivano i primi messaggi di cordoglio per Bruno, un “ragazzo d’oro” – così lo descrivono in tanti – che lascia la moglie e due bambini ancora in tenere età. “Mi mancherai come l’aria… sarai custodito per sempre nel mio cuore, per sempre“.