GRAVE INCIDENTE SULL'ETNA: TRE TURISTI CADONO NELLA VALLE DEL BOVE, UNO IN GRAVI CONDIZIONI. INTERVENUTO L'ELISOCCORSO

AGGIORNAMENTO BILANCIO DI DUE MORTI ED UN FERITO

Arriva un nuovo aggiornamento sul grave incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 26 gennaio 2025, sull'Etna. Purtroppo, è deceduto all'ospedale Cannizzaro di Catania un 17enne rimasto gravemente ferito durante un'escursione. La giovane vittima si chiamava Danilo Marletta, era originario di Catania.

Nello stesso ospedale è ricoverata anche una 16enne di Messina, coinvolta in un altro incidente sull'Etna. La ragazza si è ribaltata mentre scendeva sulla neve ed è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso. Fortunatamente, le sue condizioni non sono considerate gravi.

Arriva un triste aggiornamento sull'incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi sull'Etna.

Un uomo di 60 anni, la cui identità è al momento sconosciuta, ha perso la vita. Le condizioni di un 17enne di Catania, anch'egli coinvolto nell'incidente, risultano particolarmente gravi

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania hanno portato a termine due complessi interventi di soccorso sui versanti Sud e Nord dell'Etna.

Il primo intervento si è svolto nella località "Schiena dell'Asino", mentre il secondo è avvenuto a 2700 metri di quota, tra il Rifugio Citelli e l'Osservatorio Pizzi Deneri, entrambi all'interno della Valle del Bove.

Le operazioni di soccorso sono state effettuate sia da squadre di Vigili del Fuoco a terra, sia con il fondamentale supporto dell'elicottero Drago VF165 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania.

Nel primo intervento, una persona è stata individuata, raggiunta e soccorsa. Nel secondo intervento, invece, sono state due le persone recuperate dagli elisoccorritori dei Vigili del Fuoco, che hanno utilizzato il verricello per il recupero.

In entrambi i casi, i feriti sono stati affidati al personale sanitario intervenuto sul posto e successivamente trasportati presso l'ospedale Cannizzaro di Catania.

Purtroppo, nel secondo intervento, i sanitari hanno confermato il decesso di una delle due persone soccorse.

Sul posto erano presenti anche volontari del Soccorso Alpino, militari della Guardia di Finanza, personale della Forestale e sanitari del Servizio 118.

Un gravissimo incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi sull'Etna, coinvolgendo tre turisti intenti in un'escursione. L'episodio è avvenuto intorno alle 12 nella zona della Valle del Bove, precisamente nell'area denominata “Schiena dell’Asino”, situata nel territorio di Zafferana Etnea.

Secondo le prime ricostruzioni, i tre escursionisti sarebbero precipitati per circa 100 metri mentre percorrevano un sentiero particolarmente impegnativo.

La dinamica esatta dell'incidente è ancora oggetto di accertamenti, ma sembra che il gruppo sia scivolato lungo una scarpata caratterizzata da una notevole pendenza. Non si esclude che il cedimento di un tratto innevato sul quale stavano camminando possa aver causato la caduta.

Sul luogo sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, supportati da un elicottero “Drago” che sta tuttora sorvolando l’area per agevolare i soccorsi. Un 19enne, tra i feriti, è stato già recuperato e trasportato in condizioni critiche all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto operano anche diverse unità del Soccorso Alpino, impegnate nelle complesse operazioni di recupero degli altri due escursionisti.

Le condizioni meteo e il terreno impervio rendono particolarmente difficili i soccorsi, ma le squadre sul campo stanno lavorando senza sosta per portare a termine l'intervento.

Ulteriori aggiornamenti sulla dinamica e sullo stato dei feriti sono attesi nelle prossime ore.

