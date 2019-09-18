GRAVINA DI CATANIA, 17ENNE FA ARRESTARE IL PADRE CHE PICCHIAVA LA MADRE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza un pregiudicato del posto, di anni 42, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in fami...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza un pregiudicato del posto, di anni 42, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce, reati commessi nel confronti della moglie di anni 38.

Grazie alla telefonata formulata dal figlio 17enne della coppia al 112, gli altri due hanno 4 e 16 anni, l’equipaggio della gazzella è potuto intervenire tempestivamente in quella abitazione di via Fratelli Bandiera e bloccare l’uomo mentre era intento a picchiare il coniuge dinanzi i figli.

Niente di nuovo rispetto agli ultimi anni periodo in cui l’uomo sovente la aggrediva senza avere alcun rispetto del coniuge e dei figli costretti molte volte ad assistere alle violenze. La donna come diagnosticato dai sanitari del 118, intervenuti sul posto, ha riportato un ematoma in sede frontale.

L’arrestato, anche dopo la convalida del G.I.P., rimarrà relegato agli arresti domiciliari in una abitazione diversa da quella familiare.