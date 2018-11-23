GRAVINA DI CATANIA: ARRESTATI MENTRE TENTANO DI RUBARE UN AUTO

I Carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato i catanesi Filippo Rapisarda di 33 anni e il 27enne Angelo Nicotra, poiché ritenuti responsabili del concorso in tentato furto aggra...

I Carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato i catanesi Filippo Rapisarda di 33 anni e il 27enne Angelo Nicotra, poiché ritenuti responsabili del concorso in tentato furto aggravato.

Sono scesi dallo loro Ford Mondeo e, dopo aver forzato la portiera di una Toyota Yaris ivi parcheggiata, sono entrati nell’abitacolo dove, con l’aiuto di un cacciavite, stavano forzando il blocchetto di accensione quando una pattuglia del Nucleo Operativo, impegnata in un servizio anticrimine, li ha colti in flagrante.

I militari hanno proceduto al sequestro di tutti gli attrezzi utilizzati dai ladri per forzare e tentare di asportare l’autovettura.

La macchina è stata restituita al legittimo proprietario, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.