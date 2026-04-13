GRAVINA DI CATANIA. Fermati con refurtiva e arnesi da scasso in auto: denunciati due uomini

Fermati con refurtiva e arnesi da scasso all’interno dell’auto: i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato due uomini, di 55 e 59 anni, entrambi residenti in zona e già noti alle Forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio.

L’operazione è scattata nel corso di un servizio serale di controllo del territorio, quando una pattuglia ha deciso di fermare una monovolume compatta in transito in via Turi Ferro. A bordo del veicolo i militari hanno identificato i due soggetti, procedendo quindi a un’immediata ispezione dell’abitacolo.

Durante il controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto diversi arnesi da scasso, oltre a un compressore, un booster, due computer portatili e una busta contenente vari articoli da regalo. Il materiale ha subito insospettito gli operanti, che hanno avviato accertamenti in tempo reale con il supporto della Centrale Operativa.

Le verifiche hanno consentito di appurare, in tempi rapidi, che parte degli oggetti recuperati risultava essere provento di furti denunciati proprio nella stessa serata presso la stazione dei Carabinieri di Sant’Agata Li Battiati.

A seguito dell’attività, i militari dell’Arma hanno proceduto al sequestro degli arnesi da scasso e dell’autovettura utilizzata dai due uomini. Per entrambi è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria con le accuse di furto aggravato in concorso e ricettazione.

Si precisa che gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.