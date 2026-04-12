Paternò, lieto fine: il senzatetto accetta l’aiuto, decisivo intervento di Misericordia, Polizia Locale, 118 e Caritas

PATERNÒ (CT) – Si è conclusa con esito positivo la vicenda del senzatetto segnalato nei giorni scorsi in città. Dopo settimane di tentativi e interventi, l’uomo ha finalmente accettato l’aiuto ed è stato trasferito in una struttura di accoglienza.

L’operazione è il risultato di un lavoro congiunto che ha visto impegnati la Misericordia di Paternò, la Polizia Locale e la Caritas Diocesana, intervenuti più volte a seguito delle segnalazioni dei cittadini.

La situazione era monitorata da tempo. I volontari della Misericordia, insieme al comandante della Polizia Locale Giovanni Rizzo e al direttore della Caritas Diocesana don Nuccio Puglisi, hanno seguito con attenzione ogni sviluppo, cercando di instaurare un dialogo con l’uomo che, inizialmente, aveva sempre rifiutato qualsiasi forma di assistenza.

Un percorso delicato, fatto di presenza costante e tentativi di avvicinamento, che ha richiesto pazienza e collaborazione tra istituzioni e volontariato.

La svolta è arrivata nelle ultime ore. A seguito di ulteriori segnalazioni al 112, sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e il personale del 118.

Durante le operazioni, grazie al costante contatto con don Nuccio Puglisi, è stata predisposta l’accoglienza immediata presso l’Help Center di Catania.

Dopo un lungo dialogo, l’uomo ha deciso di accettare il supporto, superando le resistenze iniziali. Un passaggio fondamentale che gli consentirà ora di ricevere assistenza, un pasto caldo e avviare un percorso di recupero.

Il trasferimento a Catania

La Misericordia di Paternò ha preso in carico il soggetto, accompagnandolo presso la struttura con un proprio mezzo. Presenti durante il trasferimento:

Angelo Correnti, autista della Misericordia

Luigi Aiello, governatore della Misericordia

Giovanni Rizzo, comandante della Polizia Locale

All’arrivo all’Help Center di Catania, l’uomo è stato accolto dai volontari della Caritas Diocesana e dallo stesso don Nuccio Puglisi, che seguirà personalmente le successive fasi del percorso assistenziale.

La vicenda rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra cittadini, istituzioni e volontariato.

Le segnalazioni della comunità, unite all’impegno costante degli operatori sul territorio, hanno permesso di trasformare una situazione complessa in un intervento efficace, restituendo dignità e assistenza a una persona in difficoltà.