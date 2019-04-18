95047

GRAVINA DI CATANIA: INCIDENTE CON TRE AUTO, NESSUN FERITO

Tre veicoli coinvolti, e nessun ferito. È il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina a Gravina di Catania, in via Etnea all'incrocio con via Tomaselli.La prima auto, dopo l'impatto con la seco...

18 aprile 2019 11:16
Tre veicoli coinvolti, e nessun ferito. È il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina a Gravina di Catania, in via Etnea all'incrocio con via Tomaselli.

La prima auto, dopo l'impatto con la seconda, carambolando è andata a colpire una Lancia Y parcheggiata e finendo la corsa sul marciapiede danneggiando la porta di un abitazione.

L’impatto è stato violento causando ingenti danni alle vetture. Illesi i conducenti e i passeggeri.

Sul posto la Polizia Municipale di Gravina di Catania per i rilievi volti a ricostruire la dinamica dell'incidente, ancora al vaglio degli agenti e ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti.

 

