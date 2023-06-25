GRAVINA DI CATANIA. OBBLIGO DI DIMORA IN UN COMUNE ED IL DIVIETO DI ACCESSO IN UN ALTRO … NON GLI IMPEDISCE DI SPACCIARE: ARRESTATO 2 VOLTE

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato un 20enne pregiudicato, che aveva il divieto di dimora in quel Comune, nonchè un 23enne incensurato del p...

In pieno giorno, alle 10:00 di mattina, la pattuglia avvistava uno scooter SH con due persone a bordo, che percorreva la trafficata via Gramsci del Comune di Gravina di Catania.

Il conducente del veicolo, però, alla vista della “gazzella” imboccava repentinamente una traversa, cercando di dileguarsi.

Il giovane, tuttavia, che non indossava il casco, veniva riconosciuto dai militari in quanto già coinvolto in vicende giudiziarie e, per questo motivo, veniva inseguito.

Nonostante il conducente dello scooter avesse tentato di aumentare l’andatura del mezzo, i due ragazzi venivano fermati dopo qualche centinaio di metri e sottoposti a controllo: nella sella del motoveicolo i Carabinieri hanno rinvenuto 12 dosi di marijuana del peso di 3 grammi ciascuna per complessivi 36 grammi e la somma di 55 euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Il 20enne successivamente, pensando di farla franca cambiando luogo di spaccio, ha quindi scelto come luogo di “lavoro” una piazzetta del comune di Tremestieri Etneo ma, manco a dirlo, è stato nuovamente sorpreso dai Carabinieri mentre tentava di nascondersi alla loro vista.

A nulla però è valso il suo tentativo, perché è stato raggiunto dalla pattuglia, perquisito e trovato in possesso di 7 dosi di hashish del peso complessivo di 38 grammi, un involucro di marijuana da 3,5 grammi ed una dose di cocaina da 1 grammo, oltre a più di 1000 euro in contanti in banconote di vario taglio.