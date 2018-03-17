GRAVINA DI CATANIA: Operazione dei Carabinieri, 7 arresti per estorsione
I carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno eseguito un provvedimento restrittivo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania nei confronti di sette soggetti affiliati al clan “Santapaola-Ercolano” ritenuti responsabili, a vario titolo, di estorsione pluriaggravata in concorso.
I particolari dell’operazione saranno illustrati dal Procuratore della Repubblica di Catania, dott. Carmelo Zuccaro e dal Comandante Provinciale dei Carabinieri Raffaele Covetti, nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi alle ore 10.30 presso la saletta della Procura della Repubblica, sita a Catania in viale XX Settembre.
