GRAVINA DI CATANIA, PICCHIA LA CONVIVENTE CHIEDENDOLE DEI SOLDI: ARRESTATO
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato un 33enne del posto per lesioni, maltrattamenti in famiglia, minacce e tentata estorsione.L’uomo era solito i...
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato un 33enne del posto per lesioni, maltrattamenti in famiglia, minacce e tentata estorsione.
L’uomo era solito infatti tenere una condotta violenta nei confronti della convivente e, l’ennesima lite, ha fatto giungere dai vicini allarmati una telefonata al 112 che ha determinato l’arrivo di una gazzella che, per fortuna della donna, ha evitato nuovi drammatici epiloghi che ormai l’avevano fatta sprofondare in uno stato di prostrazione psicologica determinata dall’ansia e dal timore delle reazioni del compagno che in quest’occasione, addirittura, l’aveva minacciata di morte tentando anche di farsi consegnare somme di denaro dalla poveretta.
L’arrestato, quindi, è stato posto ai domiciliari in un’abitazione diversa da quella familiare.