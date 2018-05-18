GRAVINA DI CATANIA: Picchia per l’ennesima volta la giovane moglie, arrestato 42enne

I Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza un pregiudicato di 42 anni del posto, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

La vittima, una 26enne di origini campane, ieri sera ha trovato finalmente il coraggio di chiedere aiuto. Al culmine dell’ennesima lite, finita sempre allo stesso modo, con lei picchiata dal marito violento, si è rinchiusa in una stanza ed ha chiamato al telefono i Carabinieri di Gravina.

Sul posto è giunto immediatamente l’equipaggio di una gazzella del Nucleo Radiomobile il quale, accedendo nell’abitazione, ha ammanettato il coniuge e liberato la donna dall’incubo.

La vittima, medicata all’Ospedale Cannizzaro di Catania, se l’è cavata per fortuna con delle lesioni guaribili in sette giorni.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari nell’abitazione di alcuni familiari.