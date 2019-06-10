GRAVINA DI CATANIA: SCIPPA UNA DONNA, CADE DALLO SCOOTER E ADESSO È IN PROGNOSI RISERVATA

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza un pluripregiudicato catanese di anni 31, poiché ritenuto responsabile di furto con strappo i...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza un pluripregiudicato catanese di anni 31, poiché ritenuto responsabile di furto con strappo in concorso.

È accaduto la scorsa notte in via Madonna di Fatima dove il ladro, a bordo di un Honda SH condotto da un complice, immediatamente dopo aver strappato la borsa ad una donna di 57 anni, che stava parcheggiando la propria auto nell’area condominiale, nel fuggire ad alta velocità collideva con una Volkswagen Polo.

Nella circostanza, il 31enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza al Policlinico di Catania da una ambulanza del 118, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata, mentre il complice riusciva a far perdere le proprie tracce rubando la macchina, una Fiat Panda, ad un passante che si era fermato a dare soccorso all’amico.