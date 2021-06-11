GRAVINA DI CATANIA, SPACCIA NEL PARCO COMUNALE, FREQUENTATO ANCHE DAI BAMBINI: ARRESTATO

La Polizia di Stato ha tratto in arresto il pregiudicato C.S.O., catanese classe 1979, perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana.Nel pomeriggio del 9 giugno,...

La Polizia di Stato ha tratto in arresto il pregiudicato C.S.O., catanese classe 1979, perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

Nel pomeriggio del 9 giugno, i “Falchi” della Squadra Mobile, a seguito di diverse segnalazioni di cittadini esasperati, hanno predisposto un breve servizio di appostamento nei pressi di un parco comunale sito nel comune di Gravina.

Le segnalazioni indicavano, infatti, una intensa attività di spaccio nei pressi della struttura pubblica frequentata anche da famiglie e minorenni (sul posto sono anche installati diversi giochi per bambini).

Sin dall’inizio del servizio di polizia giudiziaria è stato possibile osservare un continuo viavai di soggetti di tutti le età che si avvicinavano a un individuo che stazionava vicino a uno scooter parcheggiato all’ingresso della villetta.

Si decideva di intervenire e di controllare l’uomo che veniva identificato nel C.S.O., pluripregiudicato anche per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione personale permetteva di rinvenire una “stecchetta” di marijuana all’interno della tasca dei pantaloni pronta per la consegna e ulteriori sei dosi occultate all’interno dell’imbottitura del casco che l’uomo aveva con sé nonché una somma in contanti suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Il riscontro ottenuto faceva sì che la perquisizione venisse estesa anche al domicilio dell’uomo, dove venivano ritrovati 250 grammi della medesima sostanza stupefacente confezionati in sottovuoto, materiale per la pesatura e per il confezionamento delle dosi nonché una ulteriore somma di denaro.

Il pregiudicato veniva, quindi, tratto in arresto e, su disposizione dell’A.G., sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.