GRAVINA DI CATANIA. TENTA DI RUBARE UNO SCOOTER SPINGENDOLO: ARRESTATO.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno tratto in arresto in flagranza di reato GIUFFRIDA Angelo, 36enne, poiché ritenuto responsabile furto aggravato in concorso.

In particolare, durante un normale servizio di pattuglia, i militari hanno notato due soggetti che tentavano di rubare uno scooter Honda SH spingendolo. Alla vista dei carabinieri i due hanno iniziato a scappare a bordo della loro autovettura e, mentre il complice è riuscito a sfuggire, il GIUFFRIDA è stato tratto in arresto. All’esito della perquisizione, all’interno della macchina è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro un intero borsone contenente arnesi da scasso. Al termine delle formalità lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario. I militari stanno svolgendo ulteriori indagini al fine di identificare il complice dell’arrestato.