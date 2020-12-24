GRAVINA DI CATANIA, TENTANO CON DISINVOLTURA DI ASPORTARE UNA GIULIETTA: ARRESTATI

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania tesi al contrasto dei reati predatori, che vedono un forte incremento nel periodo delle festività,...

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania tesi al contrasto dei reati predatori, che vedono un forte incremento nel periodo delle festività, i Carabinieri della Sezione Operativa di Gravina di Catania (CT) hanno tratto in arresto in flagranza di reato BONACCORSO Emanuele, 33enne, VENTIMIGLIA Daniele, 23enne, GEREMIA Luca, 41enne, poiché ritenuti responsabili di tentato furto.

Nello specifico i militari durante una pattuglia hanno notato i predetti, a bordo di un’autovettura che, passando accanto ad una Alfa Romeo Giulietta parcheggiata lungo la strada, avevano repentinamente rallentato. I Carabinieri decidevano quindi di osservare i tre che effettuavano un secondo passaggio e, mentre uno rimaneva alla guida del mezzo, gli altri due scendevano avvicinandosi al loro obiettivo, guardandosi intorno e stiracchiandosi, con tranquillità per non destare sospetti. Una volta avvicinatisi alla Giulietta hanno tentato di aprire lo sportello lato guidatore con un grimaldello. A questo punto i militari sono intervenuti ed i malviventi hanno tentato una breve fuga salvo poi essere bloccati dopo alcune centinaia di metri.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati relegati in regime di arresti domiciliari presso le proprie abitazioni.