GRAVINA DI CATANIA. “ZERO” E “INDIC” FIUTANO LA DROGA IN CAMERA DA LETTO: UN ARRESTO

flagranza il 41enne gravinese Gaetano TROMBINO, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine di una breve ma proficua attività info-investigativa, i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione del pusher luogo in cui, grazie il prezioso fiuto dei pastori tedeschi “Zero” e “Indic”, hanno potuto rinvenire e sequestrare una busta di plastica contenente 800 grammi di marijuana nascosta sopra l’armadio in camera da letto.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.