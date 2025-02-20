GRAVINA, RAMACCA E MINEO: SOSPESI 3 CANTIERI E IMPRENDITORI DENUNCIATI

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.), hanno esteso le attività di controllo ai comuni di Gravina di Catan...

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.), hanno esteso le attività di controllo ai comuni di Gravina di Catania, Ramacca e Mineo, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e contrastare il fenomeno del lavoro irregolare.

In una prima fase, le verifiche hanno interessato il settore edile, con controlli su cantieri attivi nei territori di Ramacca e Mineo.

A Ramacca, l’ispezione di un cantiere in Piazza Margherita ha portato alla contestazione di gravi carenze strutturali, tra cui l’assenza di un locale spogliatoio e un impianto elettrico non a norma.

A Mineo, invece, in un cantiere situato presso il cimitero locale, sono state riscontrate gravi violazioni delle misure di sicurezza, in particolare l’assenza di parapetti a protezione delle aree di lavoro in quota, esponendo gli operai a gravi rischi.

In entrambi i casi, le attività sono state sospese.

Successivamente, i controlli si sono concentrati sul settore della ristorazione, con un’ispezione condotta a Gravina di Catania, presso un chiosco-bar in via Duca di Camastra, dove è stata accertata la mancata formazione del personale e l’omessa sottoposizione a visita medica, condizioni che hanno comportato gravi rischi per la sicurezza dei lavoratori.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, quindi sia il 53enne di Catania titolare del chiosco bar di Gravina di Catania, che il 45enne di Catania rappresentante legale della società edile di Ramacca e per ultimo il titolare della ditta operante nel cantiere di Mineo, un 47enne residente a Cerami, sono stati tutti denunciati all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Complessivamente, i controlli effettuati nei tre comuni della provincia hanno portato all’ispezione di tre aziende, tutte risultate irregolari, con la verifica di 23 lavoratori, di cui uno impiegato in nero. Le violazioni riscontrate hanno comportato l’irrogazione di sanzioni amministrative per un totale di oltre 15mila euro oltre al recupero di contributi previdenziali e premi assicurativi per un totale di 4.200 euro.