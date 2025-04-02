GRAVISSIMO ATTO VANDALICO A PATERNÒ: DISTRUTTE LE CROCI ALLA MATRICE

Nella notte scorsa, un atto vandalico di grave entità ha scosso la comunità di Paternò, suscitando indignazione e preoccupazione tra i cittadini.Due croci, simboli di grande valore religioso e cultura...

Nella notte scorsa, un atto vandalico di grave entità ha scosso la comunità di Paternò, suscitando indignazione e preoccupazione tra i cittadini.

Due croci, simboli di grande valore religioso e culturale, sono state distrutte da ignoti vandali presso la Chiesa Madre di Paternò, conosciuta come la Matrice.

Al momento, non sono stati forniti dettagli precisi sulle circostanze dell'accaduto, ma l'episodio ha immediatamente attirato l'attenzione delle autorità locali e ha sollevato un'ondata di sdegno tra i residenti.

L'atto vandalico, che ha colpito uno dei luoghi simbolici della città, ha gettato un'ombra di tristezza sulla comunità paternese, che si trova ora a fare i conti con questo gesto di assoluto disprezzo.

Il sindaco di Paternò, Nino Naso, ha reagito con forte indignazione all'accaduto, esprimendo il suo disappunto attraverso un post sui social. "Sono arrabbiatissimo e indignato. Chi si è macchiato di questo ignobile gesto si deve vergognare davanti a Dio e davanti agli uomini," ha scritto il primo cittadino, mostrando tutta la sua rabbia per l'offesa recata alla città e alla sua comunità religiosa.

Nel frattempo, le forze dell'ordine sono già al lavoro per fare luce sull'incidente e identificare i responsabili.

L'amministrazione comunale ha fatto appello alla cittadinanza, invitando chiunque abbia informazioni utili a collaborare con le autorità per garantire che i colpevoli vengano individuati e puniti.

La comunità di Paternò si trova ora unita nel condannare questo gesto di vandalismo, che non solo ha danneggiato il patrimonio simbolico della città, ma ha anche scosso profondamente la sensibilità religiosa e culturale di tutti i cittadini.

Le indagini proseguiranno con la speranza di fare giustizia e restituire alla città il rispetto che merita.

FOTO PAGINA FACEBOOK SINDACO NINO NASO