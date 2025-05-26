GRAVISSIMO INCIDENTE A BIANCAVILLA: MEZZO PESANTE SI RIBALTA E SFONDA UN MURO, AUTISTA IN GRAVI CONDIZIONI. ELISOCCORSO SUL POSTO

Biancavilla (CT), 26 maggio 2025 – Un drammatico incidente si è verificato nella mattinata di oggi, intorno alle ore 9:00, a Biancavilla, in via Maria Santissima dell’Addolorata. Per cause ancora in c...

Biancavilla (CT), 26 maggio 2025 – Un drammatico incidente si è verificato nella mattinata di oggi, intorno alle ore 9:00, a Biancavilla, in via Maria Santissima dell’Addolorata. Per cause ancora in corso di accertamento, un mezzo pesante che trasportava un escavatore si è improvvisamente ribaltato, andando a schiantarsi violentemente contro un muro per poi terminare la sua corsa all’interno del giardino di un’abitazione privata.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono giunte diverse ambulanze e i Vigili del Fuoco, che hanno operato a lungo per estrarre l’autista, rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo.

Le operazioni di soccorso sono risultate complesse anche per la messa in sicurezza dell’intera area.

Considerata la gravità delle ferite riportate dall’uomo alla guida del mezzo, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Catania, che è atterrato nei pressi del luogo dell’incidente per il trasporto d’urgenza del ferito.

Al momento, la viabilità nella zona è completamente bloccata e le forze dell’ordine stanno gestendo il traffico e avviando i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Seguiranno aggiornamenti.