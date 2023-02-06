GRAVISSIMO INCIDENTE A PIEDIMONTE ETNEO, MORTI MAMMA E FIGLIO

Drammatico incidente stradale nella notte a Piedimonte Etneo, con un il pesante bilancio di due persone morte nel sinistro.Per cause al vaglio da parte dell'Autorità si è verificato uno scontro tra tr...

Drammatico incidente stradale nella notte a Piedimonte Etneo, con un il pesante bilancio di due persone morte nel sinistro.

Per cause al vaglio da parte dell'Autorità si è verificato uno scontro tra tra due autovetture, una Fiat 600 ed una Golf.

Nel violento scontro la Fiat è andata in fiamme, il 20 enne conducente del mezze sarebbe deceduto sul colpo mentre la mamma è stata soccorsa dal 118 ed è morta all'ospedale per le gravi ferite riportate.

Ferito il conducente dell'altro mezzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del sinistro.

Foto di Antonio Mobilia