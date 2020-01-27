GRAVISSIMO INCIDENTE A SAN GREGORIO
FLASH
Gravissimo incidente questo pomeriggio, tra l’ingresso di Catania e la barriera autostradale di San Gregorio.
Il sinistro è accaduto all'interno della galleria in direzione Messina, per cause in corso di accertamento, un motociclista ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro le barriere, perdendo la vita.
Al momenti non si conoscono le generalità.
Sul posto sono all’opera la polizia stradale e i vigili del fuoco.
Lunghe code frattanto si sono formate nel tratto di strada in direzione del casello di San Gregorio.