GRAVE INCIDENTE IN VIA CAMPANIA, COINVOLTI PIU MEZZI. SOCCORSI SUL POSTO

AGGIORNAMENTO

Nell'incidente avvenuto questa mattina in via Campania, il bilancio conferma due persone ferite, il centauro e una donna a bordo della Fiat Panda coinvolta nello scontro.

Dopo le prime cure somministrate sul luogo dell'incidente, entrambi i feriti sono stati trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti e cure necessarie.

Attualmente, le prognosi delle persone coinvolte non sono ancora note.

Le autorità competenti stanno continuando le indagini per comprendere meglio la dinamica dell'accaduto.

FLASH

Intorno alle ore 11.30 di oggi, in via Campania, si è verificato un gravissimo sinistro la cui dinamica è ancora sconosciuta.

Più veicoli e un mezzo a due ruote sono stati coinvolti in uno scontro che ha lasciato almeno due persone ferite in modo serio. Tra i feriti si contano il centauro, conducente del mezzo a due ruote, ed un altra persona.

Al momento, la gravità delle ferite riportate non è nota, ma il personale medico del 118 è sul posto per prestare immediato soccorso e valutare le condizioni delle vittime.

La strada in cui si è verificato l'incidente è stata chiusa per consentire alle squadre di soccorso di operare in totale sicurezza e per permettere agli investigatori di raccogliere prove e determinare le cause esatte dello scontro.

Due ambulanze del servizio sanitario locale sono sul luogo, impegnate nell'assistenza alle persone coinvolte.