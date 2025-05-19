GRAVISSIMO INCIDENTE NELLA MATTINATA SULLA CIRCONVALLAZIONE DI OGGI A CATANIA: MUORE UNA 23ENNE

AGGIORNAMENTO Contrariamente a quanto erroneamente riportato in un primo momento, la vittima è una donna. Si tratta di una 56enne, la cui identità non è ancora stata resa nota.CATANIA – Un tragico inc...

AGGIORNAMENTO

Contrariamente a quanto erroneamente riportato in un primo momento, la vittima è una donna. Si tratta di una 56enne, la cui identità non è ancora stata resa nota.

CATANIA – Un tragico incidente si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 19 maggio 2025, lungo la circonvallazione di Catania. All’altezza di viale Ulisse, in direzione Misterbianco, si è consumato uno scontro fatale tra un’auto e uno scooter.

Secondo le prime informazioni, una giovane di 23 anni, che si trovava a bordo del mezzo a due ruote, è deceduta dopo essere stata travolta da una Peugeot di piccola cilindrata.

Ancora poco chiara la dinamica del sinistro: le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio della polizia municipale, intervenuta tempestivamente sul posto insieme ai vigili del fuoco.

La vittima non è ancora stata identificata ufficialmente. Gli agenti stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso e verificando eventuali testimonianze utili a ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.

La circolazione nella zona ha subito forti rallentamenti, con la chiusura temporanea di alcune corsie per consentire i rilievi da parte delle autorità.

Articolo in aggiornamento.