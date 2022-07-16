95047

GRAVISSIMO INCIDENTE NELLA NOTTE AD ACIREALE. MORTO 43ENNE GRAVE IL FRATELLO

16 luglio 2022 08:45
Gravissimo incidente stradale  nella notte ad Acireale.

Bilancio pesantissimo di un morto ed un ferito grave, coinvolti due fratelli acesi a bordo di un mezzo a due ruote.

Dalle prime ricostruzioni effettuate il sinistro pare essere di natura autonoma.

Il conducente della moto, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Nel terribile schianto a perdere la vita il 43 enne Marco Ardizzone, un commerciante molto conosciuto in tutta la provincia di Catania attivo da oltre 20 anni nel settore e della pesca e della nautica, grave il fratello trasportato in codice rosso al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

La notizia si è rapidamente diffusa nella zona, ancora sotto choc i tanti amici del ragazzo.

Tantissimi  i messaggi sui social come quello di Sasà: Sempre pronto ad una parola dolce, ad una battuta.. sempre col sorriso tra le labbra, tra le tue interminabili passeggiate con Leo

🐶
🐶
… stanotte, una notte di quelle che ti toglie il sonno, il respiro e la ragione. Marco Ardizzone amico mio Dio ti ha chiamato a se troppo presto e a chi resta mancherai tantissimo
💔
💔
allo stesso dio che a volte sembra non volete sentire ragioni e sembra guardare dall’altro lato chiedo di aiutare tuo fratello, e chi rimane qui a piangere la splendida persona che eri. Riposa in pace Marco… ci mancherà il tuo sorriso, ci mancherà davvero tanto, o come quello di Andrea: Ho perso le parole non voglio ancora crederci .. Sto malissimo .. RIP Marco Ardizzone Un amico un Fratello una persona Spettacolare
👼
👼
❤️
❤️
A Presto !
😘
😘

 

