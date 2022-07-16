GRAVISSIMO INCIDENTE NELLA NOTTE AD ACIREALE. MORTO 43ENNE GRAVE IL FRATELLO
Gravissimo incidente stradale nella notte ad Acireale.Bilancio pesantissimo di un morto ed un ferito grave, coinvolti due fratelli acesi a bordo di un mezzo a due ruote.Dalle prime ricostruzioni effe...
Gravissimo incidente stradale nella notte ad Acireale.
Bilancio pesantissimo di un morto ed un ferito grave, coinvolti due fratelli acesi a bordo di un mezzo a due ruote.
Dalle prime ricostruzioni effettuate il sinistro pare essere di natura autonoma.
Il conducente della moto, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.
Nel terribile schianto a perdere la vita il 43 enne Marco Ardizzone, un commerciante molto conosciuto in tutta la provincia di Catania attivo da oltre 20 anni nel settore e della pesca e della nautica, grave il fratello trasportato in codice rosso al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania.
La notizia si è rapidamente diffusa nella zona, ancora sotto choc i tanti amici del ragazzo.
Tantissimi i messaggi sui social come quello di Sasà: Sempre pronto ad una parola dolce, ad una battuta.. sempre col sorriso tra le labbra, tra le tue interminabili passeggiate con Leo