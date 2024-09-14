GRAVISSIMO INCIDENTE NELLA NOTTE SULLA A18 TRA GIARDINI NAXOS E FIUMEFREDDO: PERDE LA VITA UN 52ENNE
Nella notte si è verificato un incidente mortale sull’autostrada A18 Messina-Catania, nel tratto compreso tra Giardini Naxos e Fiumefreddo. A perdere la vita è stato un uomo di 52 anni che viaggiava i...
Nella notte si è verificato un incidente mortale sull’autostrada A18 Messina-Catania, nel tratto compreso tra Giardini Naxos e Fiumefreddo.
A perdere la vita è stato un uomo di 52 anni che viaggiava insieme alla moglie a bordo di una Fiat Freemont, al momento non si conoscono le generalità.
Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo potrebbe aver avuto un improvviso malore che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo, causando lo sbandamento e l'invasione della corsia opposta.
I soccorsi sono intervenuti prontamente, ma per il 52enne non c’è stato nulla da fare.
La moglie, che si trovava in macchina con lui al momento dell’incidente, è stata trasportata d’urgenza all'ospedale di Taormina.
Fortunatamente, le sue condizioni non sembrerebbero essere critiche e non sarebbe in pericolo di vita.
Le autorità stanno indagando per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente, a causa dell'orario notturno, non si sono verificati rallentamenti significativi in prossimità del luogo in cui è avvenuto il tragico schianto.