GRAVISSIMO INCIDENTE NELLA NOTTE SULLA MESSINA-PALERMO: DUE MORTI E QUATTRO FERITI

Notte drammatica quella appena trascorsa sull’A20 Messina-Palermo. Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite, una delle quali è in gravi condizioni, in un incidente avvenuto in nottat...

A cura di Redazione
14 luglio 2023 07:42
News
Notte drammatica quella appena trascorsa sull’A20 Messina-Palermo.

Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite, una delle quali è in gravi condizioni, in un incidente avvenuto in nottata sull’autostrada A20 Messina – Palermo, all’uscita della galleria Telegrafo.

Tre le auto coinvolte; secondo una prima ricostruzione un’Audi, dopo aver urtato il guardrail ed essersi ribaltata, sarebbe stata centrata in pieno da una BMW e da un’altra Audi che non sono riuscite ad evitare l’impatto.

Le vittime sono i conducenti della prima e della terza auto.

Al momento non si conoscono le generalità

Sul posto stanno ancora operando la Polstrada e i Vigili del fuoco.

Il consorzio per le Autostrade Siciliana comunica che è stata istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo Giostra, in direzione Palermo.

Si rientra a Rometta

