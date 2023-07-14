GRAVISSIMO INCIDENTE NELLA NOTTE SULLA MESSINA-PALERMO: DUE MORTI E QUATTRO FERITI
Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite, una delle quali è in gravi condizioni, in un incidente avvenuto in nottata sull’autostrada A20 Messina – Palermo, all’uscita della galleria Telegrafo.
Tre le auto coinvolte; secondo una prima ricostruzione un’Audi, dopo aver urtato il guardrail ed essersi ribaltata, sarebbe stata centrata in pieno da una BMW e da un’altra Audi che non sono riuscite ad evitare l’impatto.
Le vittime sono i conducenti della prima e della terza auto.
Al momento non si conoscono le generalità
Sul posto stanno ancora operando la Polstrada e i Vigili del fuoco.
Il consorzio per le Autostrade Siciliana comunica che è stata istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo Giostra, in direzione Palermo.
Si rientra a Rometta