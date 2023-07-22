GRAVISSIMO INCIDENTE NELLA NOTTE SULLA SS121, DUE FERITI. LE FOTO

Gravissimo incidente stradale nella notte sulla superstrada 121.Il sinistro si è verificato intorno alle ore 02 nei pressi dello svincolo Valcoorente in direzione PaternòPer cause al vaglio da parte d...

Gravissimo incidente stradale nella notte sulla superstrada 121.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 02 nei pressi dello svincolo Valcoorente in direzione Paternò

Per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato un violento scontro che ha coinvolto due mezzi, una Fiat Punto ed una Lancia Musa, quest'ultima a causa del violento impatto si è capovolta al centro della carreggiata.

Bilancio di due persone ferite, un uomo ed una donna, gli occupanti della Musa che sono stati soccorsi e trasportati in ospedale con ferite grave per gli accertamenti e le cure del caso, non avrebbero riportato ferite gravi gli occupanti dell'altro mezzo

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza le vettura, due ambulanze per prestare soccorso alle persone coinvolte nel sinistro ed i Carabinieri, per tutti i rilievi del sinistro a la gestione del traffico che ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni.

La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del tratto stradale