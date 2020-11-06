GRAVISSIMO INCIDENTE STRADALE SULLA CATANIA GELA
06 novembre 2020 08:06
Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 07 sulla ss417 la Catania-Gela in territorio di Catania.
Pochissimi ancora i dettagli, purtroppo vi sono vittime.
Al momento abbiamo notizie di almeno una persona deceduta in un violento scontro che ha coinvolto due mezzi, tra questi una Nissan Qashqai.
Sul posto sono intervenuti immediatamente diverse ambulanze , i Vigili del Fuoco e la Polizia.
Al momento la strada è bloccata al traffico
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO