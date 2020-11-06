95047

GRAVISSIMO INCIDENTE STRADALE SULLA CATANIA GELA

FLASHUn gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 07 sulla ss417 la Catania-Gela  in territorio di Catania.Pochissimi ancora i dettagli, purtroppo vi sono vittime.Al mo...

06 novembre 2020 08:06
News
FLASH

Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 07 sulla ss417 la Catania-Gela  in territorio di Catania.

Pochissimi ancora i dettagli, purtroppo vi sono vittime.

Al momento abbiamo notizie di almeno una persona deceduta in un violento scontro che ha coinvolto due mezzi, tra questi una Nissan Qashqai.

Sul posto sono intervenuti immediatamente  diverse ambulanze , i Vigili del Fuoco e la Polizia.

Al momento la strada è bloccata al traffico

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

