GRAVISSIMO INCIDENTE STRADALE SULLA CATANIA GELA, ALMENO UNA VITTIMA

Ancora sangue sulla Ss 417. Un uomo di 84 anni, originario di Catania, è morto in un incidente stradale avvenuto al km 68+500 della Catania-Gela. L’anziano viaggiava a bordo di una Fiat “Seicento” che si è scontrata con un Nissan “Qashqai” alla cui guida si trovava un giovane.

A causa del violento impatto, il motore dell’utilitaria si è staccato dalla vettura. L’anziano è morto sul colpo, mentre il conducente del Suv è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Garibaldi” di Catania.

Sul posto mezzi di soccorso e gli agenti della polizia stradale di Caltagirone che stanno indagando per accertare le cause del sinistro. Il traffico sta subendo rallentamenti sui due sensi di marcia; a supporto della Polstrada di Caltagirone stanno operando i vigili del fuoco ed il personale della sezione compartimentale dell’Anas di Catania

Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 07 sulla ss417 la Catania-Gela in territorio di Catania.

Pochissimi ancora i dettagli, purtroppo vi sono vittime.

Al momento abbiamo notizie di almeno una persona deceduta, bilancio che purtroppo si potrebbe aggravare nelle prossime ore, in un violento scontro che ha coinvolto due mezzi, tra questi una Nissan Qashqai.

Sul posto sono intervenuti immediatamente diverse ambulanze , i Vigili del Fuoco per estrare le persone dai mezzi e la Polizia.

Al momento la strada è bloccata al traffico

