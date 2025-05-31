GRAVISSIMO INCIDENTE STRADALE SULLA SP134 A MOTTA SANT’ANASTASIA: FERITA BAMBINA DI 15 MESI

AGGIORNAMENTO ORE 14 .PURTROPPO LA BAMBINA E' DECEDUTA Contrariamente a quanto erroneamente pubblicato in precedenza, fortunatamente la bambina non è deceduta, ma si trova in gravi condizioni. Ci scus...

AGGIORNAMENTO ORE 14 .

PURTROPPO LA BAMBINA E' DECEDUTA

Contrariamente a quanto erroneamente pubblicato in precedenza, fortunatamente la bambina non è deceduta, ma si trova in gravi condizioni. Ci scusiamo per l'inconveniente e per l'errore nella comunicazione.

MOTTA SANT’ANASTASIA (CT), 31 maggio 2025 – Si è trasformato in tragedia il grave incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la Strada Provinciale 134, l’arteria che collega Motta Sant’Anastasia allo svincolo di Valcorrente, confluente sulla Strada Statale 121.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di una Renault Clio, ha perso improvvisamente il controllo, finendo contro un muro e terminando la corsa al centro della carreggiata.

A bordo del veicolo si trovava anche una bambina di appena 15 mesi.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, la piccola è purtroppo deceduta poco dopo. Al momento non sono ancora state rese note le sue generalità.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Motta Sant’Anastasia per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’accaduto.

Sono in corso le indagini per verificare eventuali responsabilità e accertare se vi siano state violazioni al codice della strada.

L’incidente ha provocato notevoli rallentamenti al traffico nella zona, con la circolazione gestita a senso alternato per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza.