GRAVISSIMO INCIDENTE STRADALE SULLA CATANIA SIRACUSA: FERITI, ELISOCCORSO SUL POSTO
Nel pomeriggio di oggi si è verificato un gravissimo incidente stradale lungo l'autostrada Catania Siracuaa, in territorio di Augusta.
Per cause ancora in fase di accertamento, all'interno di una galleria è avvenuto un violento scontro che ha coinvolto almeno tre mezzi, tra cui un furgone.
Il bilancio dell'incidente è pesante: almeno tre persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave.
Sul posto diverse ambulanze, i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei veicoli e Polizia Stradale per i dovuti rilievi di legge.
Sul luogo dell'incidente è atterrato l'elisoccorso per fornire assistenza medica immediata e trasportare i feriti in ospedale.
Al momento, il traffico lungo la SS 114 è completamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l'area.
Le autorità stanno lavorando per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile e per chiarire le dinamiche dell'incidente.
Seguono aggiornamenti.