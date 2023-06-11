Un tragico incidente automobilistico ha causato, intorno alle ore 05.30 di questa mattina, 11 Giugno 2023 la morte di due giovani di Niscemi, Marika Ficicchia (21 anni) e Rocco Di Dio (25 anni), lung...

Un tragico incidente automobilistico ha causato, intorno alle ore 05.30 di questa mattina, 11 Giugno 2023 la morte di due giovani di Niscemi, Marika Ficicchia (21 anni) e Rocco Di Dio (25 anni), lungo la strada statale 385 di Palagonia, all’altezza di Mineo.

GRAVISSIMO INCIDENTE STRADALE SULLA STATALE 385 A MINEO, MORTE DUE PERSONE

I due viaggiavano su una Fiat Punto insieme ad altri due ragazzi ora ricoverati all’ospedale Gravina di Caltagirone.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere e i carabinieri delle compagnie di Palagonia e Mineo che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

I quattro giovani si trovavano a bordo della stessa auto, una Fiat Panda, quando l’incidente autonomo è avvenuto al km 36 della strada statale 285, Catania-Caltagirone, in territorio di Mineo.

Gli altri due occupanti dell’auto, il conducente di 23 anni e un’altra ragazza di 19 anni, hanno riportato ferite e sono stati trasportati all’ospedale di Gravina di Caltagirone per ricevere le cure necessarie.

Il traffico è rimasto bloccato per un paio di ore per consentire le operazioni in totale sicurezza e per ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.

La notizia ha scosso la comunità di Niscemi e sui social network sono tantissimi i messaggi di cordoglio per i giovani deceduti.

