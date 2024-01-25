GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA 121, PIÙ MEZZI COINVOLTI. SOCCORSI SUL POSTO

AGGIORNAMENTO.Nel primo pomeriggio di oggi, un violento scontro tra tre autovetture ha causato gravi conseguenze sulla SS121. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'incidente.Tre persone...

AGGIORNAMENTO.

Nel primo pomeriggio di oggi, un violento scontro tra tre autovetture ha causato gravi conseguenze sulla SS121. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'incidente.

Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasferite in diversi ospedali della zona: uno al San Marco e al Policlinico di Catania, mentre la terza è stata portata all'ospedale di Paternò.

Al momento, la gravità delle ferite riportate non è ancora nota.

Il traffico sulla SS121 è bloccato (alle 15:20) per consentire le operazioni di soccorso e l'indagine sulla dinamica esatta dell'incidente.

pomeriggio di oggi, 25 gennaio 2024, si è verificato un grave incidente stradale sulla superstrada 121, nel tratto compreso tra lo svincolo Palazzolo e lo svincolo del centro commerciale, in direzione Catania.

Secondo le prime informazioni, si è verificato un violento scontro che ha coinvolto tre autovetture.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute quattro ambulanze del 118 per prestare le prime cure alle persone coinvolte, anche se al momento non si conosce la gravità delle ferite riportate.

In aggiunta, sono presenti sul posto anche i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei mezzi , ed i Carabinieri per gestire la situazione e le ripercussioni sul traffico, che sta subendo notevoli rallentamenti a causa dell'incidente.