GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA 284, VIGILI DEL FUOCO ED ELISOCCORSO SUL POSTO

08 ottobre 2019 13:28
News
‍####FLASH

Gravissimo incidente poco prima delle ore 13 sulla SS284 tra lo svincolo Scalilli e lo svincolo Santa Maria di Licodia.

Ancora pochi i dettagli, secondo le primissime informazioni si è verificato uno scontro frontale che ha coinvolto più veicoli.

Sul posto Vigili del fuoco e ambulanze del 118 per soccorrere i feriti, vista la gravita dell'incidente si e reso necessario l'intervento dell'elisoccorso

Al momento traffico bloccato sulla ss284

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

 

