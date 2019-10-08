GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA 284, VIGILI DEL FUOCO ED ELISOCCORSO SUL POSTO
A cura di Redazione
08 ottobre 2019 13:28
####FLASH
Gravissimo incidente poco prima delle ore 13 sulla SS284 tra lo svincolo Scalilli e lo svincolo Santa Maria di Licodia.
Ancora pochi i dettagli, secondo le primissime informazioni si è verificato uno scontro frontale che ha coinvolto più veicoli.
Sul posto Vigili del fuoco e ambulanze del 118 per soccorrere i feriti, vista la gravita dell'incidente si e reso necessario l'intervento dell'elisoccorso
Al momento traffico bloccato sulla ss284
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO