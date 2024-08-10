GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA A20 NEI PRESSI DI BROLO, MARITO E MOGLIE PERDONO LA VITA, ILLESI I DUE FIGLI PICCOLI

Un tragico incidente si è verificato oggi pomeriggio sull'autostrada A20 Messina-Palermo, nei pressi di Brolo. Una Nissan Qashqai, che viaggiava in direzione Palermo, è finita fuori strada per cause a...

Un tragico incidente si è verificato oggi pomeriggio sull'autostrada A20 Messina-Palermo, nei pressi di Brolo. Una Nissan Qashqai, che viaggiava in direzione Palermo, è finita fuori strada per cause ancora da chiarire. Il bilancio dell'incidente è drammatico: una coppia di coniugi ha perso la vita, mentre i loro due figli piccoli, di 5 anni e un anno, sono rimasti feriti. Fortunatamente, le condizioni dei bambini non sembrerebbero essere gravi.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, trasportando i bambini all'ospedale Barone Romeo di Patti per le prime cure mediche.

La coppia, stando alle prime informazioni disponibili, proveniva da Roma e si stava dirigendo verso la provincia di Messina per trascorrere le vacanze in famiglia.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso e un'ambulanza del 118. Per consentire le operazioni di rilievo e i necessari accertamenti, è stata predisposta un'uscita obbligatoria a Patti per i veicoli diretti a Palermo.

Le autorità sono al lavoro per determinare le cause che hanno portato l'auto fuori strada.