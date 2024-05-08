GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA CATANIA MESSINA, SOCCORSI ED ELISOCCORSO SUL POSTO
Gravissimo incidente nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A18 Catania-Messina. Precisamente, il sinistro si sarebbe verificato nei pressi dell’uscita Fiumefreddo di Sicilia in direzione della città dello Stretto.
Tre i feriti coinvolti
Lo scontro avrebbe coinvolto un’auto e un mezzo pesante. Tre le persone rimaste ferite, di cui una donna in gravissime condizioni e per cui è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania che è atterrato nei pressi del luogo del sinistro. Gli altri due feriti sono stati invece soccorsi dal personale del 118 per il trasporto al Pronto Soccorso.
Gravissimo incidente intorno alle ore 15.30 di oggi 08 maggio 2024 sull'autostrada Catania Messina.
Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo Fiumefreddo in direzione Messina.
Per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato uno scontro che secondo le primissime informazioni ha coinvolto più mezzi.
Sul posto stanno operando I soccorsi, vista la gravità delle ferite riportate da una persona nel sinistro si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso che è atterrato nei pressi del luogo del sinistro.
L'autostrada è stata chiusa al traffico in entrambi le direzioni per consentire le operazioni in totale sicurezza.