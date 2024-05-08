GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA CATANIA MESSINA, SOCCORSI ED ELISOCCORSO SUL POSTO

AGGIORNAMENTOGravissimo incidente nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A18 Catania-Messina. Precisamente, il sinistro si sarebbe verificato nei pressi dell’uscita Fiumefreddo di Sicilia in dir...

AGGIORNAMENTO

Gravissimo incidente nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A18 Catania-Messina. Precisamente, il sinistro si sarebbe verificato nei pressi dell’uscita Fiumefreddo di Sicilia in direzione della città dello Stretto.

Tre i feriti coinvolti

Lo scontro avrebbe coinvolto un’auto e un mezzo pesante. Tre le persone rimaste ferite, di cui una donna in gravissime condizioni e per cui è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania che è atterrato nei pressi del luogo del sinistro. Gli altri due feriti sono stati invece soccorsi dal personale del 118 per il trasporto al Pronto Soccorso.

###FLASH

Gravissimo incidente intorno alle ore 15.30 di oggi 08 maggio 2024 sull'autostrada Catania Messina.

Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo Fiumefreddo in direzione Messina.

Per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato uno scontro che secondo le primissime informazioni ha coinvolto più mezzi.

Sul posto stanno operando I soccorsi, vista la gravità delle ferite riportate da una persona nel sinistro si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso che è atterrato nei pressi del luogo del sinistro.

L'autostrada è stata chiusa al traffico in entrambi le direzioni per consentire le operazioni in totale sicurezza.